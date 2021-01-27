Пролетное строение моста через Свиягу на М-7 в Татарстане планируют завершить в мае 2021 года

В Татарстане сборку и надвижку пролетного строения моста через Свиягу на 757-м км автодороги М-7 «Волга» планируют завершить в мае 2021 года. На данный момент работы ведутся на стапельной площадке у первой опоры, собрано 16 из 39 блоков, закончен первый этап надвижки.

На объекте круглосуточно работают 300 человек. Ввести мост в эксплуатацию планируется в 2023 году, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На подходах к объекту установят шумозащитные экраны общей протяженностью 2,4 км, электроосвещение и навигационные знаки. Построят надземные пешеходные переходы, автобусные остановки и пешеходные дорожки.

Фото: vv-fad.ru

Реконструкция моста через Свиягу проводится по нацпроекту «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

В августе о ходе строительства объекта отчитался «Росавтодор». Сообщалось, что до конца 2020 года планировалось уложить дорожную одежду на двух новых полосах и приступить к реконструкции существующих подходов.

Татьяна Демина