«Росавтодор» отчитался о ходе строительства моста через Свиягу в Татарстане

Структура «Росавтодора» отчиталась о ходе строительства моста через реку Свияга в Татарстане. В этом году планируется освоить более 1 млрд рублей.

Сейчас рабочие собирают металлические блоки пролетного строения. Собрано 7 блоков из 39. Мостостроители возвели четыре опоры из пяти, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправдора».

Также ведутся работы по устройству насыпи земляного полотна на подходах к мосту. До конца года планируется уложить дорожную одежду на двух новых полосах и приступить к реконструкции существующих подходов.