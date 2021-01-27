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В Татарстане разработали экономичную технологию получения органических удобрений и концентратов

14:26, 27.01.2021
В Татарстане разработали экономичную технологию получения органических удобрений и концентратов

В Татарстане технологию получения высококачественных органических удобрений и кормовых концентратов представил гендиректор ООО «НПГ «Экомашорганик» Владимир Аксенов, сообщает ИА «Девон».

Из материалов компании следует, что с помощью биомассы (куриного помета) с цеолитом можно будет экономить на удобрениях и вывозе отходов. К тому же это может поспособствовать повышению показателей животноводства и урожая сельскохозяйственных культур, поскольку разработка вдвое дешевле биогазовых и конвекционных комплексов.

В порядке эксперимента президент Татарстана Рустам Минниханов обязал лизинговые компании и агрокомпании заняться переработкой биоотходов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане разработали новый способ химочистки нефтяных резервуаров.

ПромышленностьАгропром Татарстан
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