В Татарстане разработали экономичную технологию получения органических удобрений и концентратов
В Татарстане технологию получения высококачественных органических удобрений и кормовых концентратов представил гендиректор ООО «НПГ «Экомашорганик» Владимир Аксенов, сообщает ИА «Девон».
Из материалов компании следует, что с помощью биомассы (куриного помета) с цеолитом можно будет экономить на удобрениях и вывозе отходов. К тому же это может поспособствовать повышению показателей животноводства и урожая сельскохозяйственных культур, поскольку разработка вдвое дешевле биогазовых и конвекционных комплексов.
В порядке эксперимента президент Татарстана Рустам Минниханов обязал лизинговые компании и агрокомпании заняться переработкой биоотходов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане разработали новый способ химочистки нефтяных резервуаров.ПромышленностьАгропром Татарстан
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