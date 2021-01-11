В Татарстане разработали новый способ химочистки нефтяных резервуаров
В бугульминском институте «ТатНИПИнефть» (ПАО «Татнефть») разработали комплексные технологии разделения образующихся в резервуарах осадков. Об этом сообщает ИА «Девон» со ссылкой на статью журнала «Нефтяная провинция».
Термохимическая обработка заключается в циркуляции высокоустойчивой ВНЭ по технологическому контуру, нагреве, добавлении разбавителя и химического реагента. Смесь отстаивается 24 часа. Обработка кислотой происходит за счет циркуляции высокоустойчивой ВНЭ по технологическому контуру, при нагреве и добавлении кислоты. Жидкость отстаивается не менее 48 часов. Способ разделения донных осадков — это обработка разбавителем, например, нефтяным растворителем парафинов.
Новые технологии позволят «Татнефти» снизить затраты на оплату услуг по утилизации осадков. Компания сможет получать дополнительные объемы жидких углеводородов для дальнейшей реализации.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев снизилась на 54,5%.
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