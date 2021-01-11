В Татарстане разработали новый способ химочистки нефтяных резервуаров

В бугульминском институте «ТатНИПИнефть» (ПАО «Татнефть») разработали комплексные технологии разделения образующихся в резервуарах осадков. Об этом сообщает ИА «Девон» со ссылкой на статью журнала «Нефтяная провинция».



Термохимическая обработка заключается в циркуляции высокоустойчивой ВНЭ по технологическому контуру, нагреве, добавлении разбавителя и химического реагента. Смесь отстаивается 24 часа. Обработка кислотой происходит за счет циркуляции высокоустойчивой ВНЭ по технологическому контуру, при нагреве и добавлении кислоты. Жидкость отстаивается не менее 48 часов. Способ разделения донных осадков — это обработка разбавителем, например, нефтяным растворителем парафинов.

Новые технологии позволят «Татнефти» снизить затраты на оплату услуг по утилизации осадков. Компания сможет получать дополнительные объемы жидких углеводородов для дальнейшей реализации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев снизилась на 54,5%.

Маргарита Головатенко