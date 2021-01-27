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В Челнах умер 35-летний анестезиолог-реаниматолог Детской больницы КДМЦ

12:58, 27.01.2021
В Челнах умер 35-летний анестезиолог-реаниматолог Детской больницы КДМЦ
Фото: соцсети

В Набережных Челнах умер известный в городе врач анестезиолог-реаниматолог Детской больницы КДМЦ Артем Курбатов. Информацию подтвердили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Доктору было всего 35 лет. Он работал в КДМЦ с 2017 года. Точную причину смерти установят позже, однако по неподтвержденной информации, у Курбатова было воспаление легких.

Фото: kzn.ru

Ранее в Казани умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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