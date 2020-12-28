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В Казани умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ

11:19, 28.12.2020
В Казани умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ
Фото: kzn.ru

Минздрав Татарстана сообщил о смерти заслуженного врача республики, заведующего анестезиологии и реанимации №1 ДРКБ Игоря Закирова. Он умер 27 декабря.

Игорь Закиров проработал в ДРКБ больше 25 лет. На его счету тысячи спасенных жизней детей. Он был врачом высшей категории, главным внештатным детским специалистом по анестезиологии и реанимации Минздрава Татарстана, работал ассистентом кафедры анестезиологии реаниматологии КГМА.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Ведомство выразило соболезнования семье покойного. О дате и месте похорон объявят дополнительно.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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