В Казани умер заведующий отделением анестезиологии и реанимации ДРКБ

Минздрав Татарстана сообщил о смерти заслуженного врача республики, заведующего анестезиологии и реанимации №1 ДРКБ Игоря Закирова. Он умер 27 декабря.

Игорь Закиров проработал в ДРКБ больше 25 лет. На его счету тысячи спасенных жизней детей. Он был врачом высшей категории, главным внештатным детским специалистом по анестезиологии и реанимации Минздрава Татарстана, работал ассистентом кафедры анестезиологии реаниматологии КГМА.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Ведомство выразило соболезнования семье покойного. О дате и месте похорон объявят дополнительно.

Ольга Плешкова