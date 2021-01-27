Ак Барс Банк подключился к программе льготного кредитования экспортеров несырьевого сектора

Ак Барс Банк, Российский экспортный центр и Минпромторг заключили соглашение о субсидировании проектов финансирования несырьевого и неэнергетического экспорта. Компании-экспортеры, участвующие в корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК), могут получить кредит в Ак Барс Банке по льготной ставке.

Программа реализуется в рамках постановления правительства Российской Федерации №191 от 23.02.2019 г.

Первой компанией, получившей льготный кредит в Ак Барс Банке по данной программе, стал Кушвинский завод прокатных валков. Полученные средства направлены на приобретение оборудования для модернизации экспортно-ориентированного производства и увеличения объемов экспорта прокатных валков, являющихся уникальной продукцией и пользующихся устойчивым спросом во многих странах ближнего и дальнего зарубежья.

«При сокращении объемов глобального экспорта поставки несырьевого неэнергетического комплекса, по последним данным, показывают рост. Во многом этому способствуют меры государственной поддержки высокотехнологичного экспорта и обновления производств, а также новые возможности перспективных товарных ниш для российского экспорта и благоприятный для экспортеров тренд роста курса иностранной валюты. В этих условиях растет спрос экспортеров на кредитные средства. Поддержка внешнеэкономической деятельности предприятий является ключевым направлением Ак Барс Банка, поэтому для нас было важно подключиться к инструментам, позволяющим снизить стоимость финансирования для наших клиентов», — отметила управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

ПАО «АК БАРС» БАНК



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