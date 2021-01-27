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Профильные комитеты Совфеда и Госдумы одобрили продление Договора об СНВ

11:30, 27.01.2021
Профильные комитеты Совфеда и Госдумы одобрили продление Договора об СНВ
Фото: duma.gov.ru

Законопроект о ратификации соглашения по Договору об СНВ-3 одобрили комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности, а также комитет Госдумы по обороне.

«Два комитета в предварительном порядке рассмотрели и рекомендовали к одобрению. Но до официального внесения в Совет Федерации пакета документов, включая принятый Госдумой закон, эти решения — предварительные», — приводит «Интерфакс» слова источника в Совфеде.

Фото: council.gov.ru

Одобрение законопроекта в думском комитете подтвердил зампредседателя комитета Юрий Швыткин.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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