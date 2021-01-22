Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ с Россией на пять лет

США намерена предложить России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на 5 лет. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на трансляции брифинга, которую вел Белый дом в Twitter.



По соглашению, единственный договор из этой сферы между Москвой и Вашингтоном может быть продлен в течение месяца. Псаки не уточнила, уведомлены ли российские власти об этом предложении.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and Dr. Fauci. https://t.co/4GspJEUusY — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

Инициативу положительно оценили в Пентагоне. Договор может помочь укрепить национальную оборону, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.

В прошлом году замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неприемлемым предложением условия США по ДСНВ.