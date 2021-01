Белый дом подтвердил намерение продлить ДСНВ с Россией на пять лет

США намерена предложить России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на 5 лет. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки на трансляции брифинга, которую вел Белый дом в Twitter.



По соглашению, единственный договор из этой сферы между Москвой и Вашингтоном может быть продлен в течение месяца. Псаки не уточнила, уведомлены ли российские власти об этом предложении.

