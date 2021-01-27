Арбитраж Татарстана отказался привлекать экс-руководителей к выплате долгов «Анкор банка» на 5,9 млрд рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Татарстана не стал привлекать к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Анкор банка», среди которых и «шоколадный король» Андрей Коркунов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало от 15 топ-менеджеров 5,9 млрд рублей.

Резолютивную часть определения суд вынес 21 января, мотивировочная часть пока не опубликована.

Фото: Евгений Калашников (архив)

Ранее «Реальное время» писало, что АСВ требует привлечь всех бывших руководителей прогоревшего банка к выплате его долгов. Большинство бывших топов «Анкора» заявили, что попали в этот список случайно, а «виноват во всем Коркунов».