ГИБДД будет почти две недели проверять казанских водителей на наличие детских автокресел

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Накануне в Казани ГИБДД начала акцию «Ребенок — главный пассажир!», в ходе которой инспекторы будут проверять, как водители перевозят в машине детей. Акция будет проводиться с 26 января по 7 февраля.

С начала 2021 года гаишники уже выявили 140 нарушений правил перевозки детей, отметили в отделе ГИБДД по Казани.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Перевозка детей в легковушках (на переднем сиденье в возрасте до 12 лет, на заднем сиденье в возрасте до 7 лет) должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Штраф за отсутствие автокресла в России составляет 3 000 рублей, напомнили в автоинспекции.