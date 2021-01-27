Сбер поддерживает студенчество Татарстана

Сбер запустил первый акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Акселератор пройдет в три этапа с 1 марта по 31 августа 2021 года, принять в нем участие можно будет абсолютно бесплатно.

Студенческий акселератор SberStudent — отличная возможность для студентов Татарстана перенять бесценный опыт организации и развития бизнеса от лучших предпринимателей и профессоров Кремниевой долины, научиться мыслить как инновационный предприниматель, а также оценивать потенциал превращения бизнес-идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку (product-market fit), выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели, превращать их в метрики и планы, оценивать необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для их достижения, найти крупных заказчиков, партнеров и получить первые инвестиции на развитие и, главное, реализовать работающий продукт стартапа и монетизировать его.

Лучшие команды получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от Stanford Online, а также возможность представить проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном демодне в СберУниверситете.

Заявки принимаются до 25 февраля на сайте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»