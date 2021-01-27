В Минздраве Татарстане объяснили расхождение в статистке смертности от COVID-19
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков объяснил разницу в статистке смертности от коронавируса между данными республиканского Минздрава и оперативного штаба РФ (сайт стопкоронавирус.рф). По его словам, это связано с задержками в подаче сведений.
«Ваше право ориентироваться на любые из этих данных. Эти данные в любом случае будут выравниваться», — отметил он.
Вчера было зафиксировано четыре случая смерти за минувшие сутки, за все время от коронавирусной инфекции скончались 247 татарстанцев. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 260 человек.ОбществоМедицина Татарстан
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