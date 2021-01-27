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Макгрегор откатился на 15-е место в рейтинге UFC, Хабиб — лидер

09:30, 27.01.2021
Макгрегор откатился на 15-е место в рейтинге UFC, Хабиб — лидер
Фото: eurosport.ru

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

Лидерство удерживает российский боец Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший о завершении карьеры. Свой последний бой действующий чемпион в легком весе провел 24 октября, победив Джастина Гэйтжи.

Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения техническим нокаутом от Дастина Порье опустился на две позиции и теперь занимает 15-ю строчку.

Среди россиян в десятку лучших также попал Петр Ян. Чемпион UFC в легком весе располагается на 10-й позиции.

Напомним, ранее стало известно об отстранении Макгрегора от боев на ближайшие полгода.

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