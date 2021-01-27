Макгрегор откатился на 15-е место в рейтинге UFC, Хабиб — лидер

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) обновил рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории.

Лидерство удерживает российский боец Хабиб Нурмагомедов, ранее объявивший о завершении карьеры. Свой последний бой действующий чемпион в легком весе провел 24 октября, победив Джастина Гэйтжи.

Ирландский боец Конор Макгрегор после поражения техническим нокаутом от Дастина Порье опустился на две позиции и теперь занимает 15-ю строчку.

Среди россиян в десятку лучших также попал Петр Ян. Чемпион UFC в легком весе располагается на 10-й позиции.

Напомним, ранее стало известно об отстранении Макгрегора от боев на ближайшие полгода.