Макгрегор отстранен от боев на полгода после нокаута от Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор отстранен от боев сроком на полгода после поражения от Джастина Порье.

Бывший двукратный чемпион UFC впервые в профессиональной карьере уступил техническим нокаутом. Перед нокаутом Порье нанес несколько опасных ударов по ноге Макгрегора, которые привели к серьезной травме ирландского бойца.

В связи с потенциальной травмой правой большеберцовой и малоберцовой кости 32-летний ирландец получил 180-дневную медицинскую дисквалификацию. Он сможет вернуться в октагон, если докажет, что полностью восстановился от повреждений.

Отметим, что Макгрегор сразу после боя с Порье пришел на пресс-конференцию на костылях.



Накануне главный соперник в карьере Конора россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил о желании дебютировать в большом футболе.