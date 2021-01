Макгрегор отстранен от боев на полгода после нокаута от Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор отстранен от боев сроком на полгода после поражения от Джастина Порье.

Бывший двукратный чемпион UFC впервые в профессиональной карьере уступил техническим нокаутом. Перед нокаутом Порье нанес несколько опасных ударов по ноге Макгрегора, которые привели к серьезной травме ирландского бойца.

В связи с потенциальной травмой правой большеберцовой и малоберцовой кости 32-летний ирландец получил 180-дневную медицинскую дисквалификацию. Он сможет вернуться в октагон, если докажет, что полностью восстановился от повреждений.

«Great job.»



Even behind closed doors, the respect remains.



[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/qshtjNgEMJ