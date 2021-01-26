Макгрегор отстранен от боев на полгода после нокаута от Порье
Ирландский боец Конор Макгрегор отстранен от боев сроком на полгода после поражения от Джастина Порье.
Бывший двукратный чемпион UFC впервые в профессиональной карьере уступил техническим нокаутом. Перед нокаутом Порье нанес несколько опасных ударов по ноге Макгрегора, которые привели к серьезной травме ирландского бойца.
В связи с потенциальной травмой правой большеберцовой и малоберцовой кости 32-летний ирландец получил 180-дневную медицинскую дисквалификацию. Он сможет вернуться в октагон, если докажет, что полностью восстановился от повреждений.
«Great job.»— UFC (@ufc) January 24, 2021
Even behind closed doors, the respect remains.
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/qshtjNgEMJ
Отметим, что Макгрегор сразу после боя с Порье пришел на пресс-конференцию на костылях.
Накануне главный соперник в карьере Конора россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил о желании дебютировать в большом футболе.Спорт
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