Депутат предложил поместить на пятитысячную купюру портрет Путина, а позже отказался от этой идеи

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Сергей Калашников допустил, что портрет президента РФ Владимира Путина можно было бы разместить на пятитысячной купюре. Таким образом он прокомментировал инициативу Минфина США разместить на 20-долларовой купюре изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен.

— Я не считаю возможным кроме изображения городов помещение каких-то людей, это будут какие-то символы. Поместим Ленина — один символ. Кого-то другого — другой символ. Я думаю, что нужно внести закон, разместить на пятитысячные купюры (изображение, — прим. ред.) Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что это будет логично, — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: duma.gov.ru

Однако спустя время Калашников отметил, что не планирует выносить данную инициативу на обсуждение. Он подчеркнул, что высказал лишь свое мнение по поводу изображения главы государства на купюрах, пишет «РИА Новости».

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы о фигурировавшем в расследовании Алексея Навального «дворце» под Геленджиком. Он заявил, что этим особняком владеют бизнесмены, но Кремль не вправе их называть.

