Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер

В среду, 27 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.



Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -1—6 градусов. В Казани — от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -5°С.

