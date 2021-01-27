Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер
В среду, 27 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.
Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит -1—6 градусов. В Казани — от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -5°С.
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