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Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер

05:23, 27.01.2021
Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег и сильный ветер
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 27 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. В отдельных районах туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—16 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит -1—6 градусов. В Казани — от -1°С до -3°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от -3°С до -5°С.

Общество Татарстан
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