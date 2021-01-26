Матыцин о проведении Олимпиады в Уфе в 2030 году: «Пока это идея или мечта»

Проведение зимних Олимпийских игр в Уфе в 2030 году пока кажется маловероятным. Тем не менее если от правительства Башкортостана последуют гарантии, проект можно будет рассмотреть на федеральном уровне. Об этом заявил в Казани министр спорта Олег Матыцин.



По его словам, идею можно рассмотреть в свете Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года: «Если будут даны все необходимые гарантии со стороны республики, будем рассматривать это на федеральном уровне и решать вопрос о выдвижении этой заявки. Пока это идея или мечта», — сказал министр спорта.

Фото: vk.com/minsportrf

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана намерены подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030.