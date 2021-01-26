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Матыцин о проведении Олимпиады в Уфе в 2030 году: «Пока это идея или мечта»

17:25, 26.01.2021
Матыцин о проведении Олимпиады в Уфе в 2030 году: «Пока это идея или мечта»
Фото: pxhere.com

Проведение зимних Олимпийских игр в Уфе в 2030 году пока кажется маловероятным. Тем не менее если от правительства Башкортостана последуют гарантии, проект можно будет рассмотреть на федеральном уровне. Об этом заявил в Казани министр спорта Олег Матыцин.

По его словам, идею можно рассмотреть в свете Стратегии развития физкультуры и спорта до 2030 года: «Если будут даны все необходимые гарантии со стороны республики, будем рассматривать это на федеральном уровне и решать вопрос о выдвижении этой заявки. Пока это идея или мечта», — сказал министр спорта.

Фото: vk.com/minsportrf

Ранее сообщалось, что власти Башкортостана намерены подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030.

Спорт Башкортостан
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