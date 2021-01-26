Матыцин не видит проблем в проведении ЧМ-2022 по волейболу в России

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что не видит проблем в проведении чемпионата мира по волейболу в 2022 году в России. По его словам, все города-хозяева готовятся к мировому первенству в штатном порядке.

При этом Матыцин отметил, что сборная России не сможет выступить на турнире под государственными атрибутами из-за решения CAS.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского оргкомитета по проведению матчей чемпионата мира по волейболу, который должен пройти в нескольких российских городах в 2022 году.

Некоторые источники сообщали, что волейбольное мировое первенство может быть перенесено в другую страну.