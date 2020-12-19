Казань, Уфа и еще восемь городов России могут лишиться чемпионата мира по волейболу — 2022

Чемпионат мира по волейболу 2022 гола может быть перенесен из России после вынесения вердикта CAS 17 декабря. Согласно вынесенному решению, все крупные турниры, запланированные на территории России, должны быть перенесены в другие места, если существует такая возможность.

Во Всероссийской федерации волейбола пока ждут разъяснения от Международной федерации волейбола (FIVB).

«Оргкомитет находится на постоянной связи с FIVB по этому вопросу. FIVB необходимо получить разъяснения по некоторым пунктам вердикта CAS, чтобы принять более обоснованное решение по будущим мероприятиям, в том числе чемпионату мира в России.

FIVB проанализирует полное решение CAS после его опубликования, чтобы определить дальнейшие действия. До этого момента Международная федерация волейбола, Всероссийская федерация волейбола и оргкомитет продолжают взаимодействовать в рабочем режиме», — сообщили в оргкомитете чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по волейболу 2022 года должен пройти с 26 августа по 11 сентября. В турнире примут 24 национальных сборных, а матчи должны принять десять городов России: Казань, Новосибирск, Уфа, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург и Москва.