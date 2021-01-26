В Татарстане возросло количество уголовных дел по нападениям осужденных на сотрудников исправительных колоний

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 11 до 15 увеличилось количество уголовных дел, возбужденных после нападения осужденных на представителей администраций учреждений, угроз и оскорблений в их адрес. При этом обвинительные приговоры вынесены лишь по двум делам.

«К сожалению, эта ситуация негативно сказывается на оперативной обстановке и не добавляет уверенности сотрудникам в своей защищенности», — отметил на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ его начальник Эдуард Хиалеев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в ведомстве сообщили, что в 2020 году в исправительных колониях и следственных изоляторах Татарстана за попытку передачи запрещенных предметов задержали 56 человек, 39 из которых привлекли к административной ответственности.



Татьяна Демина