Умер бывший главный государственный санитарный врач РФ Евгений Беляев

25 января умер бывший главный государственный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Евгений Беляев. Ему было 83 года.

«С именем Евгения Николаевича связаны одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

С 1996 по 2013 год Беляев возглавлял кафедру социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В 1999 году ему присвоили звание профессора по специальности «Социальная гигиена и организация санитарно-эпидемиологической службы».

В 2005 году Беляева избрали членом-корреспондентом РАМН, а 2008 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники.

Также сегодня стало известно о смерти исследователя генеалогии татарского народа, заслуженного строителя России, лауреата Государственной премии Совета министров СССР Адиля Беляева.



Татьяна Демина