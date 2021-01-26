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Умер исследователь генеалогии татарского народа Адиль Беляев

14:45, 26.01.2021
Умер исследователь генеалогии татарского народа Адиль Беляев
Фото: tatmsk.tatarstan.ru

25 января умер исследователь генеалогии татарского народа, заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии Совета министров СССР Адиль Беляев. Ему было 88 лет, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в России.

Беляев является автором таких книг, как «Историческая генеалогия татарского народа. Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и государства», «1001 родственная фамилия», «Касимовские корни и современные ветви с древнейших времен» и др.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

За свои труды он получил премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Наследие Подмосковья».

Похоронят Беляева 27 января на Даниловском мусульманском кладбище в Москве рядом с супругой.

Также сегодня стало известно о смерти вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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