Умер исследователь генеалогии татарского народа Адиль Беляев

25 января умер исследователь генеалогии татарского народа, заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии Совета министров СССР Адиль Беляев. Ему было 88 лет, сообщает пресс-служба полномочного представительства РТ в России.

Беляев является автором таких книг, как «Историческая генеалогия татарского народа. Родственные династии и их роль в истории семьи, нации и государства», «1001 родственная фамилия», «Касимовские корни и современные ветви с древнейших времен» и др.

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

За свои труды он получил премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Наследие Подмосковья».

Похоронят Беляева 27 января на Даниловском мусульманском кладбище в Москве рядом с супругой.

Также сегодня стало известно о смерти вице-премьера России, экс-руководителя аппарата правительства Сергея Приходько.



Татьяна Демина