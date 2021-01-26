Десятки тысяч объектов недвижимости татарстанцев включены в ЕГРН с недостоверными характеристиками

Как рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин, в настоящее время, с учетом опыта, наработанного в пилотных муниципальных районах республики — Высокогорском и Верхнеуслонском районах — работы по инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков выполняются на всей территории республики. Проводит ее межведомственная рабочая группа, чтобы актуализировать сведения в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН): уточнить права на объекты, площадь того или иного участка/дома и т.д.

В результате камеральных (без обхода на местах) проверок в каждом районе выявлены земельные участки и объекты капитального строительства с недостоверными или неполными характеристиками в ЕГРН — из 850 тыс. объектов недвижимости и 60 тыс. земельных участков таковых оказалось более 10%. Из них 9% находятся в процессе оформления, 2% — без хозяина, 5% в государственной или муниципальной собственности, 10% — необследованы, то есть, возникают трудности с поисками собственности, особенно такое случается в пригородных районах.

Фото: realnoevremya.ru

Полевая часть исследования проводится силами органов местного самоуправления в результате непосредственного обхода данных объектов недвижимости в целях сбор дополнительной информации об объектах. На сегодняшний день в результате полевой части обследовано свыше 760 тыс. объектов, что составляет 90% от общего числа, подлежащих обходу. Полностью завершен обход в 34 муниципальных районах республики. На 26% исследованных объектов — права зарегистрированы, 16% объектов — в пользовании граждан (не имеющих на них юридических прав), 8% — объекты с «ранее возникшими правами» (касается участков, оформленных еще в СССР и до появления Росреестра), 6% на стадии оформления, 3% — без хозяина, 11% — не найдены на местности.

Ранее Росреестр по Татарстану зафиксировал небывалую активность на рынке недвижимости в 2020 году.