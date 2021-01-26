В Казани прошло первое заседание оргкомитета Олимпиады для людей с особенностями интеллекта

Сегодня в Казани прошло первое заседание оргкомитета по проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана 22—28 января 2022 года. В мероприятии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Напомним, инициатором проведения международных игр для людей с особенностями интеллекта выступило руководство Татарстана.

Открывая заседание, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что главная задача — это провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Он отметил, что сейчас в правительстве Российской Федерации находится проект распоряжения об образовании федерального оргкомитета по проведению Всемирных зимних игр и руководство республики готово провести в ближайшее время заседание оргкомитета в Казани.

Президент Татарстана подчеркнул, что сегодня уже идет планомерная работа по подготовке к Олимпиаде. Так, налажено тесное взаимодействие с Министерством спорта России, актуальные вопросы подготовки будут рассматриваться в рамках работы республиканского оперштаба и рабочих групп. Общую координацию осуществляет Министерство спорта РТ и Дирекция спортивных и социальных проектов.

Фото: tatarstan.ru

— В Татарстане наработан большой опыт проведения крупных мировых спортивных соревнований и социально значимых мероприятий, на сегодняшний день в республике сформирована команда профессионалов, создана хорошая городская и спортивная инфраструктура, есть все необходимые ресурсы для организации игр на самом высоком уровне», — заявил Рустам Минниханов.

Оргкомитет возглавит вице-премьер Чернышенко

Министр спорта Олег Матыцин отметил, что для России это большая честь и ответственность — принимать международную Специальную Олимпиаду в столь непростых условиях. Он подчеркнул, что решение о проведении этих Игр принял президент РФ, но при выборе места была учтена инициатива руководства республики, которую поддержала президент Специальной Олимпиады в России Ольга Слуцкер.

— Ваш опыт в организации многих крупных соревнований достоин самой высокой оценки, и у меня и моих коллег в министерстве не вызывает никаких сомнений то, что мероприятие будет проведено на самом высоком уровне — и по гостеприимству, и по международным стандартам, — заявил Матыцин.

Фото: tatarstan.ru

Министр спорта рассказал, что сейчас формируется оргкомитет Игр, который возглавит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ориентировочно его первое заседание должно пройти в Казани со 2 по 6 февраля 2021 года и совпасть с тестовыми соревнованиями перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады. Он особо подчеркнул, что речь идет не только о спортивных мероприятиях, но и о создании «наследия этого события».

— Сейчас работа в этом направлении ведется всеми федеральными ведомствами. Опыт, который есть у Казани в проведении Всемирной универсиады и других крупных спортивных событий, говорит о том, что наследие обязательно станет плодотворным для Российской Федерации.

2 тысячи спортсменов из 108 стран мира

Всемирная Специальная Олимпиада — одно из престижных спортивных мероприятий, направленных на создание инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Специальная Олимпиада поможет созданию дополнительных возможностей для социальной адаптации примерно 3 миллионов человек с особенностями развития, проживающих в России.

Зимние игры проходят по семи видам спорта: сноуборду, горнолыжному спорту, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В Олимпиаде в Казани примут участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей развития) из 108 стран мира. Также к ним присоединятся около 3 тыс. волонтеров и 4 тыс. почетных гостей и членов их семей. Состязания будут проходить на базе пяти спортивных комплексов.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады состоятся в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Зажжение олимпийского огня в Казани планируется 22 января, после традиционной эстафеты.

Элеонора Рылова