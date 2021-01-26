Валиева и Туктамышева выступят в прыжковом турнире по фигурному катанию

Определились участники прыжкового турнира в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. В нем девушки будут соревноваться против юношей.

В состав команды девушек вошли Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова. За юношей выступят Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Камила Валиева. Фото: fsrussia.ru

Соревнования пройдут 5 февраля, трансляция будет идти на Первом канале. Победитель прыжкового турнира получит денежный приз из призового фонда Кубка.

По окончании соревнований состоится официальная жеребьевка командного первенства.

Напомним, капитанами команд на Кубке Первого канала станут Алина Загитова и Евгения Медведева.