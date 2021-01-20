Загитова и Медведева выступят капитанами на командном турнире в Москве

Федерация фигурного катания России (ФФКР) совместно с Первым каналом объявили о проведении нового соревнования для фигуристов.

Командный турнир будет организован впервые и пройдет с 5 по 7 февраля в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

По задумке организаторов, приглашенные участники поделятся на две команды, которые выявят победителя. Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева.

Общий призовой фонд турнира составит 10 млн рублей. Все трансляции будут показаны на Первом канале в прямом эфире.

Фото: fsrussia.ru

Кроме стандартных выступлений в одиночном катании у женщин и мужчин, а также спортивных пар и танцевальных дуэтов, участников отдельно ждет прыжковый турнир. Все судейство пройдет в рамках системы Международного союза конькобежцев (ISU).

Участники турнира:

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко;

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ — МУЖЧИНЫ: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин;

ПАРНОЕ КАТАНИЕ: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ — ЖЕНЩИНЫ: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Напомним, ранее стали известны сроки проведения финала Кубка России по фигурному катанию в Москве.