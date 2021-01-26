Жительницу Удмуртии задержали в аэропорту Казани за дебош в самолете
В аэропорту Казани задержали нетрезвую девушку, устроившую дебош на рейсе Стамбул — Казань. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.
Установлено, что 30-летняя жительница Удмуртии, находясь в самолете с признаками опьянения, вела себя агрессивно, нецензурно выражалась в отношении бортпроводника. Ей сделали несколько замечаний, на которые она никак не отреагировала.
В аэропорту Казани на девушку составили административные протоколы по статьям «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Ей грозит наказание — административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее в аэропорту Казани москвич устроил скандал из-за чека на алкоголь.
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