Прокуратура Татарстана проверит организацию питания детей в детсадах и школах

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Татарстана по указанию генпрокурора России проверит организацию питания детей в детсадах и школах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, сотрудники прокуратуры РТ проверят обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поручение провести проверку организации питания детей в детских садах и школах прокуратурам регионов РФ дал генпрокурор России Игорь Краснов. Это связано с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний из-за некачественного питания в детских образовательных учреждениях.

Напомним, в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием: взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.



Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру столицы Татарстана в других учебных заведениях страны.



Татьяна Демина