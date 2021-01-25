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Прокуратура Татарстана проверит организацию питания детей в детсадах и школах

14:56, 25.01.2021
Прокуратура Татарстана проверит организацию питания детей в детсадах и школах
Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Татарстана по указанию генпрокурора России проверит организацию питания детей в детсадах и школах, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, сотрудники прокуратуры РТ проверят обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поручение провести проверку организации питания детей в детских садах и школах прокуратурам регионов РФ дал генпрокурор России Игорь Краснов. Это связано с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний из-за некачественного питания в детских образовательных учреждениях.

Напомним, в Казани во всех школах работает родительский контроль за питанием: взрослые оценивают столовые по следующим критериям: наличие меню в обеденном зале, чистота, температура подачи питания, вкусовые качества пищи.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова предложила организовать родительский контроль школьного питания по примеру столицы Татарстана в других учебных заведениях страны.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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