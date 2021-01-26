В Челнах прокуратура проверит работу органов системы профилактики правонарушений детей

В Набережных Челнах прокуратура проверяет работу органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних после того, как подростки разгромили остановку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на прошлой неделе на трамвайной остановке «Цирк». Очевидица засняла на видео, как подростки оторвали заднюю стенку остановочного павильона. Происходящее веселило их подруг, никого не смущало, что их снимают на камеру.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм».

Ранее в Астрахани возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника Габдулле Тукаю.



Ольга Плешкова