В двух районах Казани на сутки отключат воду

В Казани в четверг, 28 января, в ряде домов Кировского и Московского районов на сутки отключат воду в связи с работами на сетях водопровода. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Так, с 9:00 28 января до 9:00 29 января воды не будет в Кировском районе по адресам: ул.Горсоветская, 2, 2а, 10, 25, 25а, 29, 34, 36/4, ул.Дежнева, 1 (школа №67).

Фото: kzn.ru

В Московском районе воды не будет по следующим адресам: ул.Декабристов, 1/121, 5, 89в, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 111/1, 113а, 119, 121/1, 123, 125, 125а (детская больница №1), 125а корп.1, ул.Ленская, а также в домах по ул.2-я Юго-Западная (кроме домов №26, 26а, 39).

Сегодня в ряде домов Кировского района отключили воду до утра 26 января.