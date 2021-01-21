В ряде домов Кировского района Казани почти на сутки отключат воду

В ряде домов Кировского района 25 января почти на сутки отключат воду. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

С 9 утра 25 января до 6 утра 26 января воды не будет по адресам:

Фото: kzn.ru

ул. Баженова, 28, 30;

ул. Дежнева, 2, корп. 1 и 2; 4 корп. 1, 2, 2а, 4;

ул. Поперечно-Базарная, 57, 57/1, 57/2, 59, 61, 62, 62а, 68, 70, 72, 72а, 74;

частные жилые дома по улицам Бабушкина, Передовой, Чигорина;

дома с нечетными номерами от №45 по №61 и с четными номерами от №52 по №66 по ул. Поперечно-Базарной,

ул. Ягодинская, 23, 27, 35, 37.

Неудобства связаны с работами на сетях водопровода.



Ранее в Приволжском районе Казани частично отключили воду.



Ольга Плешкова