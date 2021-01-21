В ряде домов Кировского района Казани почти на сутки отключат воду
В ряде домов Кировского района 25 января почти на сутки отключат воду. Об этом сообщили в исполкоме Казани.
С 9 утра 25 января до 6 утра 26 января воды не будет по адресам:
- ул. Баженова, 28, 30;
- ул. Дежнева, 2, корп. 1 и 2; 4 корп. 1, 2, 2а, 4;
- ул. Поперечно-Базарная, 57, 57/1, 57/2, 59, 61, 62, 62а, 68, 70, 72, 72а, 74;
- частные жилые дома по улицам Бабушкина, Передовой, Чигорина;
- дома с нечетными номерами от №45 по №61 и с четными номерами от №52 по №66 по ул. Поперечно-Базарной,
- ул. Ягодинская, 23, 27, 35, 37.
Неудобства связаны с работами на сетях водопровода.
Ранее в Приволжском районе Казани частично отключили воду.
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