День студента и фото в молодости: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 25 января

Глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин поздравил студентов с их праздником и пожелал успешной учебы, энергии, вдохновения и крепкого здоровья. «Будьте настойчивы в достижении своих целей!», — добавил он.

Руководитель Буинского района РТ Ранис Камартдинов тоже поздравил молодежь с Днем российского студенчества. Он отметил, что на сегодняшний день студенты — главный интеллектуальный и творческий потенциал и выразил надежду на то, что их знания в дальнейшем станут основой для успешного развития Буинского района.

Глава Чистопольского района РТ Дмитрий Иванов встретился сегодня с учащимися Чистопольского сельскохозяйственного техникума.

Руководитель Нижнекамского района РТ Айдар Метшин поделился фото со временем студенческой поры.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров тоже выложил по случаю Дня студента фотографию со времен обучения в Казанском финансово-экономическом институте.