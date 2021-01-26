Компания «Эссен Продакшн АГ» выпустила новый соус для приготовления сэндвичей

Соус «Клаб сэндвич» разработан специально для приготовления бутербродов и сэндвичей в домашних условиях. Его целевая аудитория — молодежь, привыкшая питаться в фастфудах и на фудкортах. Компания планирует поставить новинку в федеральные и локальные сети, а также включить соус в экспортные поставки.

В 2020 году в России и во всем мире самым массовым и быстрорастущим стал тренд на питание дома, как в ресторане. Его развитию способствовали введение ограничений на передвижение граждан в период карантина и повсеместное закрытие кафе и ресторанов. Следуя в русле современных тенденций, «Эссен Продакшн АГ» выпустила линейку соусов со знакомыми «ресторанными» вкусами. Компания предлагает не отказываться от любимых блюд, а готовить их дома.

Выпуск новинки поддерживает проект QR-кодирования, о котором ранее заявляла компания. Уникальный QR-код, нанесенный на упаковку, после сканирования в приложении смартфона выведет на индивидуальную онлайн-страницу продукта. Она адаптирована для просмотра с мобильных устройств и содержит информацию по составу продукта, рецепты и видео от лучших поваров по приготовлению ресторанных блюд дома, шопинг-листы и полезные советы.



Один из первых продуктов новой линии — соус «Клаб сэндвич». Он создан на майонезной основе с жирностью 50,5% и упакован в 200-граммовый дой-пак. Продукт рассчитан на молодежную аудиторию, привыкшую к быстрым перекусам «на ходу», или к употреблению бутербродов и сэндвичей на фудкортах. Его пикантный вкус с нотками дымка и смесью перцев отлично сочетается с овощами, мясом и сыром, что делает его оптимальной заправкой для приготовления сэндвичей. «Клаб сэндвич» улучшает и связывает все ингредиенты в единую вкусовую композицию, которую профессиональные повара применяют в бистро и используют в фастфудах.

Екатерина Курылева — руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов:

«Идея выпустить соус с привычным для любителей фастфуда вкусом родилась в период пандемии, когда всех «заперли» на карантин и у людей не было возможности посетить кафе, рестораны и различный общепит. С нашим новым соусом любой человек, даже подросток или ребенок, может в любое удобное время в домашних условиях легко и быстро приготовить себе простой сэндвич с привычным вкусом. Для этого достаточно иметь булочку или кусочек хлеба и наш соус в холодильнике».

Производство нового продукта запущено на линии майонезных соусов, где выпускаются соусы «Сырный», «Сметанный с грибами», «Сливочно-чесночный» и «Цезарь». Поставки планируются в магазины основных федеральных и локальных сетей, дистрибьюторам, в том числе в ближнее и дальнее зарубежье. Новинка от ТМ «Махеевъ» должна найти своего покупателя и занять место на полках соусной продукции.



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