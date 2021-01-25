При содействии Следкома в Татарстане мать 10 детей получила две квартиры

Фото: Следком по РТ

На днях в Набережных Челнах сотрудники Следкома по РТ совместно с администрацией автограда вручили ключи от двух квартир многодетной матери Виктории Орловой.



В ближайшее время Орлова и 10 ее детей смогут переехать из двух комнат 20 кв. м. в общежитии в две соседние квартиры площадью 200 квадратов в одном жилом доме. На стесненные жилищные условия многодетная семья жаловалась неоднократно, даже обращалась в Конституционный суд РТ.

«Следователи СК России не могли остаться в стороне от проблемы и безотлагательно вышли с инициативой к руководству республики рассмотреть вопрос о возможности выделения семье жилья», — комментирует ситуацию старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. По его словам, власти республики взяли ситуацию на контроль и в итоге женщина и ее дети получили два квартиры в доме, построенном по программе социальной ипотеки.

Кроме ключей семья получила бытовую технику в подарок от мэра Набережных Челнов, а также телевизор и мебель от следователей.

Виктория Орлова призналась, что уже и не верила в решение проблемы. Глава Следкома по РТ Валерий Липский отметил, что не понаслышке знает о проблемах многодетных семей, и пообещал поддержку офицеров Орловой и в будущем.