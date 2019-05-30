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Многодетная семья из Челнов в Конституционном суде РТ оспорила правила выдачи жилищного сертификата

16:40, 30.05.2019
Многодетная семья из Челнов в Конституционном суде РТ оспорила правила выдачи жилищного сертификата
Фото: скриншот видео youtube.com

Многодетная семья из Челнов в Конституционном суде Республики Татарстан оспорила правила выдачи жилищного сертификата. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Шесть лет назад Орловых и десять детей поставили на учет как нуждающихся. Но в выдаче жилья местный исполком отказал, ссылаясь на то, что родители и дети прописаны не в одной квартире.

Сегодня Конституционный суд РТ признал требование обязательной совместной прописки не соответствующим Конституции. Теперь необходимо выяснить, выделят ли семье жилищный сертификат в этом году.

Вынося свое решение, Конституционный суд РТ основывался на практике Европейского суда по правам человека, а также Верховного суда России. Кабмину РТ поручено внести изменения в правила выдачи жилищных сертификатов.

Напомним, что в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году. Всего планируется выдать 7,1 тысячи бумаг на 16,24 млрд рублей. Татарстан получит 43 сертификата по различным категориям.

Общество Татарстан
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