Многодетная семья из Челнов в Конституционном суде РТ оспорила правила выдачи жилищного сертификата

Многодетная семья из Челнов в Конституционном суде Республики Татарстан оспорила правила выдачи жилищного сертификата. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Шесть лет назад Орловых и десять детей поставили на учет как нуждающихся. Но в выдаче жилья местный исполком отказал, ссылаясь на то, что родители и дети прописаны не в одной квартире.

Сегодня Конституционный суд РТ признал требование обязательной совместной прописки не соответствующим Конституции. Теперь необходимо выяснить, выделят ли семье жилищный сертификат в этом году.

Вынося свое решение, Конституционный суд РТ основывался на практике Европейского суда по правам человека, а также Верховного суда России. Кабмину РТ поручено внести изменения в правила выдачи жилищных сертификатов.



Напомним, что в феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утверждающее график выдачи государственных жилищных сертификатов в 2019 году. Всего планируется выдать 7,1 тысячи бумаг на 16,24 млрд рублей. Татарстан получит 43 сертификата по различным категориям.

