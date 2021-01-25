Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков прошедшей игровой недели.
В состав вошли два представителя казанского УНИКСа — Айзейя Кэнаан и Джон Браун. Они помогли своей команде обыграть в гостях «Нижний Новгород».
Символическая пятерка недели · All-VTB League Team of the Week:— VTB League (@VTBUL) January 25, 2021
@SiP03, UNICS
@tyusbattle1, Enisey
@Freimis6, Zielona Gora
John Brown III, UNICS
@MKemp02, Kalev
Кто был лучшим игроком этой недели? · Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/ymS1B4I9UF
Также в символическую пятерку включены Тайус Бэттл («Енисей»), Роландс Фрейманис («Зелена-Гура») и Морис Кемп («Калев»).
Напомним, ранее УНИКС обыграл главного конкурента в топ-16 Еврокубка.СпортБаскетбол
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