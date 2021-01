Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков прошедшей игровой недели.

В состав вошли два представителя казанского УНИКСа — Айзейя Кэнаан и Джон Браун. Они помогли своей команде обыграть в гостях «Нижний Новгород».

Символическая пятерка недели · All-VTB League Team of the Week:



@SiP03, UNICS

@tyusbattle1, Enisey

@Freimis6, Zielona Gora

John Brown III, UNICS

@MKemp02, Kalev



Кто был лучшим игроком этой недели? · Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/ymS1B4I9UF