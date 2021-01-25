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Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели Лиги ВТБ

17:43, 25.01.2021
Два игрока УНИКСа вошли в символическую пятерку недели Лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших игроков прошедшей игровой недели.

В состав вошли два представителя казанского УНИКСа — Айзейя Кэнаан и Джон Браун. Они помогли своей команде обыграть в гостях «Нижний Новгород».

Также в символическую пятерку включены Тайус Бэттл («Енисей»), Роландс Фрейманис («Зелена-Гура») и Морис Кемп («Калев»).

Напомним, ранее УНИКС обыграл главного конкурента в топ-16 Еврокубка.

СпортБаскетбол
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