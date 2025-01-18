Форвард «Ак Барса» Барабанов побил свой рекорд по голам за чемпионат в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов побил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Форвард впервые в карьере забросил больше 17 шайб за «регулярку».

Барабанов отличился в матче с «Адмиралом», открыв счет на 15-й минуте игры. Для нападающего шайба стала 18-й в текущем чемпионате. До этого снайперский рекорд Барабанова составлял 17 голов в составе СКА в сезоне-2018/19.

Матч «Ак Барса» с «Адмиралом» во Владивостоке продолжается, пока команды сыграли первый период, казанцы ведут со счетом 1:0.

Всего нападающий провел в нынешнем сезоне 44 матча, забил 18 голов и отдал 24 голевые передачи. Форвард является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в текущем чемпионате КХЛ.

Барабанов перешел в «Ак Барс» в межсезонье, вернувшись из НХЛ, где выступал за «Сан-Хосе».

Зульфат Шафигуллин