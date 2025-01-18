«Ак Барс» с разницей в три шайбы обыграл «Адмирал» во Владивостоке
«Ак Барс» обыграл на выезде «Адмирал» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала вторую победу в текущей выездной серии на Дальнем Востоке.
В составе «Ак Барса» голы забивали Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Семен Кошелев, Кирилл Семенов и Егор Коршков. У «Адмирала» шайбы в активе Егора Петухова и Никиты Сошникова. Вратарь казанцев Тимур Билялов отразил свыше 40 бросков соперника.
Нападающий «барсов» Барабанов побил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат, забросив свою 18-ю шайбу сезоне. Форвард казанцев Егор Коршков прервал безголевую серию из 16 матчей.
Ранее «Ак Барс» дважды сыграл в Хабаровске с «Амуром», обменявшись с соперником победами. Команда Гатиятулина набрала 60 очков и занимает третье место в Восточной конференции.
В понедельник, 20 января, «Ак Барс» проведет во Владивостоке еще один матч с «Адмиралом».
«Адмирал» — «Ак Барс» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы:
0:1 Барабанов (Коршков, Журавлёв, 15:16)
1:1 Петухов (Сошников, Шулак, 28:40)
1:2 Яшкин (Петан, Семёнов, 35:38)
1:3 Кошелев (Фальковский, 51:33)
2:3 Сошников (Шулак, Петухов, 53:27)
2:4 Семенов (Яшкин, Журавлёв, 59:26, ПВ)
2:5 Коршков (59:36)
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