«Ак Барс» и «Амур» проведут ответный матч в Хабаровске

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Хабаровске в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 12.00 по московскому времени.

Два дня назад «Ак Барс» победил «Амур» в Хабаровске со счетом 4:1. Дублем в составе казанской команды отличился Александр Барабанов.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 58 очками в 43 матчах. Команда Анвара Гатиятулина не проигрывает в чемпионате три игры подряд. Ранее казанцы обыграли дома «Салават Юлаев» (5:1) и «Барыс» (5:4 ОТ), а также в гостях «Амур» (4:1). Столько же очков у «Металлурга», но магнитогорцы уступают «барсам» по дополнительным показателям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Амур» занимает последнее место в общей турнирной таблице КХЛ с 23 баллами в 45 матчах. Хабаровчане не могут выиграть в чемпионате четыре игры подряд.

Всего команды провели между собой 44 игры. «Ак Барс» в противостоянии с «Амуром» одержал 35 побед при девяти поражениях. В последний раз казанцы проигрывали сопернику в Хабаровске 21 октября 2020 года (1:7). С тех пор казанская команда выиграла у хабаровчан шесть побед подряд.

Прямую трансляцию встречи из Хабаровска покажет телеканал ТНВ в 12.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин