«Ак Барс» проиграл «Амуру» в Хабаровске, пропустив три шайбы за период

«Ак Барс» проиграл в Хабаровске «Амуру» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала трехматчевую победную серию.

В составе «Ак Барса» дважды отличился Дмитрий Яшкин, еще по голу забили Кирилл Семенов, Артем Галимов. У «Амура» шайбы в активе Сергея Лапина, Ивана Мищенко, Алекса Броадхерста, Девина Броссо и Алекса Гальченюка.

realnoevremya.ru

Хабаровчане отыгрались с 2:4, забросив три гола в третьем периоде. «Амур» во второй раз в сезоне обыграл казанцев.

«Ак Барс» остался на третьем месте в Восточной конференции с 58 очками в 44 матчах. «Амур» идет последним в турнирной таблице Востока с 25 баллами.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 января во Владивостоке с «Адмиралом».

«Амур» (Хабаровск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)

Голы:

0:1 Яшкин (Петан, Семёнов, 03:17)

0:2 Яшкин (Петан, Лямкин, 03:49, 5х4)

1:2 Лапин (Мищенко, Гиздатуллин, 08:53)

1:3 Семёнов (Петан, 23:30)

2:3 Мищенко (Дюрандо, Грецкий, 25:16)

2:4 Галимов (Лучевников, 37:21)

3:4 Броадхёрст (Гальченюк, Барулин, 41:08, 5х3)

4:4 Мищенко (Броадхёрст, 42:18, 5х4)

5:4 Гальченюк (Слепец)

Зульфат Шафигуллин