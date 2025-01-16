Олимпийская чемпионка Терентьева победила на этапе Кубка России в Казани

Фото: скриншот прямой трансляции "Матч ТВ"

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева победила в стартовой гонке на 10 км свободным стилем в рамках пятого этапа Кубка России в Казани. В нынешнем сезоне лыжница представляет на турнирах сборную Татарстана.

Терентьева выиграла гонку с итоговым результатом в 23:12.1 минуты. Второй стала представительница Вологодской области Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 9.9 секунды. Тройку лучших замкнула Екатерина Смирнова из Тюменской области.

Критиковавшая условия проживания в Казани лыжница Анастасия Кулешова финишировала девятой.

Для Терентьевой победа стала первой на Кубке России после выхода из декретного отпуска.

В субботу, 18 января, состоится спринтерская гонка среди женщин. Сегодня в Казани также пройдет мужская гонка в свободном стиле на 15 км в 13.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин