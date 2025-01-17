Татарстан инвестировал почти 8 млрд рублей в спортивные объекты в 2024 году

Фото: Максим Платонов

В 2024 году на строительство и капитальный ремонт спортивных объектов в Татарстане было направлено 7,89 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании коллегии Минспорта республики по итогам 2024 года.

Из общей суммы 3,96 миллиарда рублей было выделено на строительство и ремонт спортивных сооружений, а 3,9 миллиарда рублей — на ремонт в рамках подготовки к проведению Спортивных игр стран БРИКС.

Кроме того, по итогам первого полугодия 2024 года объем инвестиций в основной капитал Казани вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 192 млрд рублей.

— Крупные и средние предприятия привлекли 144 млрд рублей, что положительно сказалось на подготовке к саммиту стран БРИКС, для которого было привлечено около 50 млрд рублей. Эти средства направлены на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств и модернизацию коммунальных сетей, — в ноябре 2024-го рассказал замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Рената Валеева