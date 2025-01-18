Терентьев выиграл спринт на этапе Кубка России по лыжам в Казани
Александр Терентьев выиграл спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка России в Казани. Победитель определился лишь по фотофинишу.
В финале мужского спринта стартовали Александр Большунов, Константин Тиунов, Ермил Вокуев, Сергей Забалуев, Иван Горбунов и Александр Терентьев. Татарстанские лыжники Савелий Коростелев и Сергей Ардашев выбыли в стадии полуфинала.
Победу одержал Александр Терентьев, опередивший на финише Ермила Вокуева. Тройку лучших замкнул Александр Большунов, который продлил свою серию без побед в текущем сезоне Кубка России.
Завтра в рамках казанского этапа Кубка России пройдут женский и мужской скиатлон на дистанции 10+10 км. В стартовый день соревнований Наталья Терентьева и Савелий Коростелев выиграли «разделку» свободным стилем.
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