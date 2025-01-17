Арман Царукян снялся с боя против Ислама Махачева на UFC 311 из-за травмы

Фото: Динар Фатыхов

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян снялся с поединка против чемпиона UFC Ислама Махачева на турнире UFC 311 из-за обострения травмы спины. Об этом сообщили в Red Corner MMA.

Менеджер Царукяна, Азамат Бостанов, подтвердил информацию, заявив, что замены для Ислама пока не объявлено.

Турнир UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января по московскому времени в США. На данный момент Махачев продолжает занимать первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, в то время как в со-главном поединке турнира россиянин Умар Нурмагомедов сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

Анастасия Фартыгина