Парламентарии в ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на открытии зимней сессии 25 января оспорили полномочия российской делегации. Об этом пишет «РИА Новости».

С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева. После этого было организовано голосование, по результатам которого 38 парламентариев из пяти национальных делегаций поддержали предложение.

Фото: wikipedia.org

По всем правилам, вопрос был направлен в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада. Глава Ассамблеи Рик Даемс отметил, что обсуждения пройдут в четверг. Российская делегация продолжит работать на сессии. Во время обсуждения ее члены смогут присутствовать в зале заседаний, но у них не будет права голоса по своему вопросу. Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.

Татьяна Леухина