Защитник «Динамо-2» Денисов перешел в «Нефтехимик»
Защитник «Динамо-2» Роман Денисов продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Футболист подписал полноценный контракт с нижнекамцами сроком до конца июня 2022 года.
Денисов — воспитанник академии московского «Динамо». Нынешний сезон он начинал в дубле москвичей в ПФЛ, где в 9 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Ранее «Нефтехимик» подписал контракт с защитником «Сочи» Никитой Калугиным.СпортФутбол
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