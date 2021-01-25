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Защитник «Динамо-2» Денисов перешел в «Нефтехимик»

16:17, 25.01.2021
Защитник «Динамо-2» Денисов перешел в «Нефтехимик»
Фото: fcdynamo.ru

Защитник «Динамо-2» Роман Денисов продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Футболист подписал полноценный контракт с нижнекамцами сроком до конца июня 2022 года.

Фото: fcdynamo.ru

Денисов — воспитанник академии московского «Динамо». Нынешний сезон он начинал в дубле москвичей в ПФЛ, где в 9 матчах забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Ранее «Нефтехимик» подписал контракт с защитником «Сочи» Никитой Калугиным.

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