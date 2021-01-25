Замначальника казанской зоны предъявили взятку за гробы

Фото: «Реальное время»

По подозрению в получении взятки арестован замначальника казанской колонии №19 Ринат Набиев. По версии Следкома по РТ, летом 2019-го он потребовал и получил незаконное вознаграждение по договору на изготовление 380 гробов силами осужденных колонии.



По данным следствия, «гробовой» договор руководство колонии заключило с одной из предпринимательниц летом 2019 года. И лишь после этого замначальника ИК — начальник Центра трудовой адаптации осужденных начал требовать 160 тысяч рублей «за бесперебойное исполнение контракта и покровительство интересам» заказчика. А в случае отказа — угрожал остановкой работ по контракту, поделился версией следствия с «Реальным временем» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагают силовики, заказчица гробов была вынуждена передать подозреваемому деньги и смарт-часы — всего на сумму 160 тысяч рублей.

На прошлой неделе Набиев был задержан. Вину не признал.

22 января Приволжский райсуд Казани удовлетворил ходатайство Следкома об аресте подозреваемого. Под стражу он заключен до 20 марта, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Подозреваемому — 38 лет. В органах УФСИН по РТ он служит с 2018 года, ранее занимал должность заместителя начальника колонии №12 в УФСИН по Удмуртии.

Ранее по обвинению в получении взяток на 100 тысяч рублей за пронос мобильников был арестован начальник исправительной колонии №5 в Свияжске.