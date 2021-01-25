Мишустин пообещал льготные кредиты для лесопромышленного бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах запустить льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, который работает в сфере заготовки леса. Власти считают важным поддержать модернизацию переработки древесины.

«Важно, чтобы предприниматели уже в этом году могли начать работу по обновлению основных фондов и созданию мощностей по глубокой переработке», — передает слова премьера пресс-служба правительства.

Россия должна отправлять на экспорт не древесину, а мебель, фанеру, картон и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Также правительство ведет работу над новой редакцией Стратегии развития лесного комплекса на ближайшие девять лет.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане цены на древесину подскочили на 12—25%. Негативный тренд эксперты связывают с резким дефицитом сырья.