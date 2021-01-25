На улице Карла Маркса в Казани засняли погоню
В соцсетях появилось видео, на котором полицейские устроили погоню за машиной. Кадры сняты в Казани, на улице Карла Маркса.
По словам автора видео, водитель автомобиля, за которым гнались полицейские, задел как минимум три машины.
На кадрах видно, что водитель машины, пытаясь скрыться от правоохранителей, разворачивается прямо на своей полосе движения и продолжает путь в обратном направлении. Полицейская машина следует за ним.
В декабре в Татарстане задержали убегавшего от погони пьяного водителя без прав.
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Как сердце, звучат.
И нет нам покоя,
Гори, но живи!
Погоня, погоня,
Погоня, погоня
В горячей крови.